O deputado Edvaldo Magalhães, PCdoB, alertou nesta terça-feira, 21, que os pedidos de empréstimos do governo, que somam R$ 280 milhões, colocam em risco as finanças do Acre.

Ele explicou que o estado foi rebaixado da letra B para C na avaliação do Tesouro Nacional, o que significa que perdeu o aval da União para contrair novos empréstimos.

— Na letra C, o Tesouro considera alto o risco de o estado não honrar seus compromissos – disse.

Edvaldo criticou ainda a queda da arrecadação de ICMS e o atraso nos pagamentos a fornecedores, apesar do cenário nacional de crescimento.

— O Acre está inadimplente com centenas de fornecedores e não fez o dever de casa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Preferiu a gastança com nomeações – afirmou.

O parlamentar lembrou que já votou a favor de sete operações de crédito, somando mais de R$ 1,5 bilhão, mas ressaltou que o contexto agora é outro:

— Autorizar empréstimo sem o aval da União é perigoso e coloca em risco as finanças já combalidas do estado.

(oea com info do gab)