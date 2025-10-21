A Câmara dos Deputados deve votar nesta terça, 21, a urgência do projeto que proíbe a cobrança por bagagem de mão – aquelas de até 12 quilos levadas na cabine.

A proposta ganhou força após Latam e Gol começarem a cobrar pelas malas de mão, restando ao passageiro apenas uma bolsa ou mochila gratuita.

A ex-deputada Perpétua Almeida lembrou que foi autora da emenda que proibia a cobrança de bagagens despachadas, aprovada pelo Congresso, mas vetada por Bolsonaro.

— Eu avisei: se deixassem cobrar pela bagagem despachada, cobrariam também pela de mão. E não deu outra – disse.

Para Perpétua, o episódio mostra que o veto beneficiou as empresas e prejudicou os passageiros, e defendeu que o Congresso corrija o erro aprovando o novo projeto.

Grifo meu: no Brasil, as companhias aéreas vivem de dinheiro público, mas vendem as passagens mais caras do planeta….é o capitalismo fake da iniciativa privada nativa privada completamente de iniciativa.



J R Braña B.

