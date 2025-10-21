Terça-feira, 21 de Outubro de 2025

DECRETO Nº 175 DE 17 DE OUTUBRO DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Sena Madureira.

DECRETO Nº 176 de 20 de outubro de 2025

Art.1º NOMEAR o senhor *Antonio Francisco Silva do Nascimento para o cargo de Secretário Municipal de Apoio ao Produtor

Aqui em pdf todas as publicações referentes a Sena Madureira nesta data

(…)

Quem lê oestadoacre todo dia sabe o valor da informação que ajuda compreender a realidade em que vivemos…. Com só R$ 6 por mês, você fortalece nosso trabalho…. Contribua pelo Pix abaixo…