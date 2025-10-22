Veja só esses dados divulgados pelo Sebrae e o MDS(ministério de Assist Social).

Levantamento do Sebrae e do Ministério do Desenvolvimento Social mostra que 54,8% dos microempreendedores individuais (MEIs) do Acre estão inscritos no CadÚnico, colocando o estado entre os três com maior proporção do país.

A pesquisa, fruto de cooperação firmada em 2023, visa promover inclusão produtiva e geração de renda para famílias vulneráveis.

(…)

Grifo meu: Estar no CadÚnico significa fazer parte do cadastro do governo federal que identifica famílias de baixa renda para acesso a programas sociais….famílias pobres.

Grifo meu 2: essa lorota de empreendedorismo como solução para tudo é uma forma do modelo em vigor(neoliberal) terceirizar a responsabilidade do Estado com os problemas estruturais da nossa sociedade…cada um que se vire como pode.

Grifo meu 3: é individualização da pobreza…o sujeito empreendedor que ‘fracassa’ ainda põe a culpa em si mesmo…ele não enxerga as falhas estruturais do modelo capitalista brasileiro que não geram empregos, salários e educação dignos….analisem os salários miseráveis que recebem 80% dos trabalhadores no país.

Grifo meu 4: empreendedorismo por necessidade…você é o responsável por gerir a sua pobreza….você retira os riscos do mercado e Estado e joga para você mesmo…

Grifo meu 5: e ainda: riscos e desproteção social…exaustão e precarização do trabalhador.

Grifo meu 6: compare o apoio que o modelo(mercado, estado, governos) dá ao empreendedor que vem do cadúnico, o pobre, e o apoio que o modelo vigente dá ao setor financeiro, ao agro, aos super-ricos…compare…quem vai ter sucesso.???

Grifo meu 7: o tal empreendedorismo(dos pobres) não resolve os problemas estruturais do Acre nem os do Brasil.

Dica: leia as publicações do professor Ricardo Antunes sobre esse tema…os assalariados do Acre precisam entender sobre esse assunto…isso é política…e aqui tudo é política.

J R Braña B.

