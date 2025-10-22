O Aeroporto de Rio Branco, integrante da rede VINCI Airports, segue em trajetória de crescimento e registrou movimentação de 124 mil passageiros no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e setembro, o aeroporto já contabiliza 395 mil passageiros, o que representa um crescimento de 31% em relação ao mesmo período de 2024.

No mesmo ritmo, o número de pousos e decolagens também avançou: foram 848 movimentos aéreos no terceiro trimestre (+20%) e 2.793 ao longo dos nove primeiros meses do ano (+21%).

Dois fatores contribuíram diretamente para os bons resultados: o retorno das operações da Azul Linhas Aéreas no estado, no fim de 2024, após oito anos, e a estreia da nova rota direta da Latam para Guarulhos, que fortaleceu a conectividade do Acre com o Sudeste do país.

(A informação é da VINCI Airports)

