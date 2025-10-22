A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto (Saerb), iniciou a substituição de 12 metros de tubulação na Rua José de Mello, no bairro Bosque, travessa do Canal da Maternidade.

O serviço faz parte de uma ação de manutenção da rede de abastecimento da capital.

O trecho é conhecido por registrar casos recorrentes de vandalismo em tubulações de PVC, frequentemente perfuradas para retirada indevida de água.

Para evitar novos danos, o Saerb está implantando canos de ferro fundido, material mais resistente e duradouro.

Segundo o gerente de mecânica e manutenção da autarquia, Éder Franco, a troca do material é necessária para conter perdas e garantir regularidade no abastecimento.

— As pessoas em situação de rua acabam quebrando as tubulações para furtar peças e usar a água do canal para banho, o que gera prejuízos e transtornos – explicou.

A intervenção no Bosque é a primeira de uma série de ações previstas para o Canal da Maternidade. As próximas etapas incluem trabalhos nas ruas Pernambuco, João Donato e na Avenida Getúlio Vargas.

Por se tratar de uma área sensível e de difícil acesso, o serviço exige atenção redobrada das equipes, que trabalham para reforçar a rede e evitar novos rompimentos.

