Quarta-feira, 22 de Outubro de 2025 – Nº 14.133

SENA MADUREIRA

CONVITE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Fornecimento de derivados de petróleo, destinados ao atendimento das necessidades operacionais das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Sena Madureira – Acre.

1. GASOLINA COMUM LTS – 520.000

2. OLEO COMUM DIESEL LTS – 715.000

3. OLEO DIESEL S-10 LTS – 780.000

4.ADITIVO ARLA 20LT GALÃO – 1.300

5. ÓLEO 2TEMPOS 500ML FRASCO – 1.872

