Quinta-feira, 23 de Outubro de 2025 – D.O nº 14.134
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 169/2025
Art. 1º – REVOGAR, a PORTARIA/PMSM/GAB/PREF. Nº 128/2025º, que concedeu Função Gratificada, referência 7, a senhora *MARIA SANDRA DE SOUZA
RÊGO*, CPF nº 794.760.822-91
SEICT
Realização da Feira do Consumidor Sena Rural Show 2025
Comprovantes
(…)
Quem lê oestadoacre todo dia sabe o valor da informação que ajuda compreender a realidade em que vivemos…. Com R$ 6 ao mês você ajuda fortalecer nosso trabalho…. Contribua pelo Pix abaixo