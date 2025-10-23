Da PMRB – A Prefeitura de Rio Branco informa que, nesta quinta-feira (23), será realizada uma manutenção programada na Estação de Tratamento de Água (ETA I), com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade da água distribuída e assegurar que o abastecimento chegue à população em condições ideais de consumo.

Durante o serviço, será feita a limpeza completa dos compartimentos da estação, incluindo as principais calhas e decantadores, com a remoção de lama e resíduos acumulados que podem comprometer a eficiência do sistema.

A manutenção exigirá a interrupção temporária da entrada de água na ETA, com início previsto para às 13h30 e duração aproximada de duas horas. A previsão é que, por volta das 16h, a estação retome suas atividades com capacidade total de 600 litros por segundo.

A operação contará com o apoio da equipe técnica interna e de colaboradores reforço, garantindo que o trabalho seja realizado com agilidade, segurança e o mínimo impacto possível no abastecimento.

A Prefeitura agradece a compreensão da população e reforça seu compromisso com a qualidade dos serviços públicos essenciais, especialmente o fornecimento de água tratada à comunidade rio-branquense.

