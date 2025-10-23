A ex-jogadora Hortência, rainha do basquete, e campeã pelo Brasil no seu tempo, vai estar em Sena Madureira no próximo dia 30.

Uma palestra sobre liderança está sendo organizada e promovida pelo GdA para este dia no município e o local escolhido será o auditório da escola estadual Julio Mattioli(Sena tem carência de auditórios…).

Perguntei ao secretário Luiz Calixto como Hortência vai chegar a Sena, se pela BR-364 ou de carona no helicóptero do governo.

— Pela estrada.

Hortência vai viver uma experiência do Brasil profundo, claro…

Em tempo: Hortência chamada de Michael Jordan branca pela imprensa dos EUA….Ela foi melhor que Michael Jordan.

J R Braña B

