O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça de Sena Madureira, instaurou notícia de fato nesta quinta-feira, 23, para apurar possível bloqueio do curso do Rio Iaco, nas proximidades do Seringal Santa Clara, que teria sido causado por uma madeireira que estaria utilizando toras de madeira no local. A medida foi adotada após a veiculação de reportagem que relata transtornos enfrentados por ribeirinhos da região em razão da obstrução.

Como parte das providências iniciais, foi expedido ofício à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira requisitando a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos. Também foi encaminhado ofício ao Batalhão de Polícia Militar do município para que informe sobre o eventual registro de ocorrência relacionada ao episódio.

Além do procedimento, o promotor de Justiça Wendelson Mendonça se reuniu com o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, para tratar do assunto e buscar uma solução célere para a desobstrução. Segundo o promotor, a apuração ainda está em fase inicial, mas a empresa poderá ser responsabilizada caso seja constatada a irregularidade.

“Estamos apurando os fatos, pois não pode haver bloqueio do rio, ainda que a empresa tenha licença ambiental para fazer o manejo no local. Essa situação acaba funcionando como uma represa e prejudica a passagem dos ribeirinhos com embarcações. O objetivo inicial é que a própria empresa responsável realize a retirada do material e restabeleça o fluxo normal das águas”, afirmou.

