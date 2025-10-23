No G1

A aparição de helicópteros militares dos Estados Unidos no Caribe, recentemente, chamou a atenção por um motivo que vai além das tensões com a Venezuela. As aeronaves faziam parte dos “Night Stalkers”, uma unidade de elite do Exército americano especializada em operações secretas e complexas. Em 2011, o grupo teve papel importante na ação que matou o terrorista Osama Bin Laden, no Paquistão.

(…)

Grifo meu: vão assassinar o presidente da Venezuela? É isso?

Grifo meu 2: ‘Night Stalkers’ (perseguidores da noite)



J R Braña B.

(…)

