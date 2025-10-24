Do GdA – O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), finalizou a pavimentação da rodovia AC-445, rodovia que interliga os municípios de Bujari e Porto Acre, realizada com recurso de emenda parlamentar (recursos do gov federal) e contrapartida do Estado, totalizando investimento superior a R$ 42 milhões.

A rodovia possui 38,26 km de extensão, divididos em dois lotes: o Lote I, com 19,60 km, já finalizado com Tratamento Superficial Duplo (TSD), e o Lote II, com 18,66 km, em fase de preparativos para a sinalização horizontal e vertical, etapa que antecede a entrega final.

(…)

A entrega oficial da rodovia está prevista para novembro de 2025,

(…)

Grifo meu: esse trecho poderia servir para um projeto ousado de assentamento de pequenos produtores com áreas e tamanhos padronizado e que teria como prioridade a produção e agricultura familiar(comida)….porque se toda a extensão da rodovia estadual já tiver tomada por meia-dúzia de fazendas e latifundiários(como são as duas BR do Acre) pouco ou nada acrescentará ao desenvolvimento da região metropolitana de Rio Branco.

Grifo meu 2: quem sabe neste sábado vou dar uma volta por lá com a Deyse e depois conto aqui….

J R Braña B.

(…)

