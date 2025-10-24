Mais uma correspondência do senador Petecão via email, zap, sinal de fumaça e o que valha…

Emenda pingando….

Crédito de emendas ao município de Sena Madureira.

‘Prezado Prefeito Gerlen Diniz,

É com grande satisfação que comunico a Vossa Excelência, ilustre Prefeito e estimado Amigo, o pagamento de mais uma verba por mim destinada, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para o custeio das atividades de saúde em nossa querida Sena Madureira.

Essa verba foi viabilizada por meio de minha solicitação junto à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal – CAS, e paga pelo Ministério da Saúde, hoje, dia 24 de outubro.

A saúde sempre foi uma das prioridades do nosso mandato. Sei das dificuldades enfrentadas pelos municípios do interior, e é por isso que fico muito feliz em poder contribuir com recursos que vão ajudar a manter e fortalecer os atendimentos, especialmente nas ações itinerantes, que levam dignidade e cuidado às comunidades mais distantes.

Aproveito a oportunidade para solicitar a gentileza de Vossa Excelência em compartilhar essa boa notícia com os demais amigos.

Atenciosamente,

Senador Sérgio Petecão

(PSD/AC)’



J R Braña B.

(…)

