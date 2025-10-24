Glauber Lima…(foto)

Futebol – O Esporte Clube Sena Madureira venceu o Rio Branco FC por 2 a 1 nesta sexta, 24, e garantiu vaga na semifinal do Estadual Sub-17.

A partida foi estádio Tonicão(deveria chamar Toniquin…assim era chamado e conhecido o dirigente Antônio Aquino, que foi presidente da Federação de Futebol local)

Os gols foram marcados por Rauan e Luizinho, que confirmaram o bom momento do time.

Orientdos por Jarlande Nunes e Manrique, os meninos de Sena esperam agora o vencedor de Santa Cruz x Assermub para definir o próximo adversário.



Em tempo o Santa Cruz é o time do empresário Adem (presidente da Federação e do Arasupe, a maior rede de supermercado do Estado)



J R Braña .

