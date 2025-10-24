Da RF a oestadoacre

Lote Residual de Restituição outubro/2025

O lote é formado por 248.894 restituições e são destinadas aos contribuintes, entre prioritários e não prioritários. O valor total do crédito é de R$ 602.957.179,71.

Desde as 10 horas desta sexta-feira (24), o lote residual de restituição do IRPF do mês de outubro de 2025 estará disponível para consulta. Esse lote contempla restituições de declarações 2025 transmitidas fora do prazo e com pendências solucionadas pelos contribuintes, além de restituições residuais de exercícios anteriores.

O crédito bancário das 248.894 restituições, em todo o País, será realizado ao longo do dia 31 de outubro, no valor total de R$ 602.957.179,71. Desse total, R$ 349.309.998,40 serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal, o que corresponde a 6.627 restituições para idosos acima de 80 anos, 36.714 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 5.040 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 10.871 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Além disso, 158.775 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX. Foram contempladas ainda 30.867 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

No estado do Acre, o valor total de R$ 1.079.226,30 será distribuído entre 550 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 13.302 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 30.995.598,99.

(…)

