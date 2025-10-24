Fonte(ANP) – Quando Jair Bolsonaro deixou a presidência em dezembro de 2022, o preço do litro da gasolina no Acre estava em torno de R$ 7,50, de acordo com pesquisas da época divulgadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Esse preço já era considerado alto para a região, refletindo os custos logísticos do estado, e foi motivo de críticas e dificuldades para os moradores locais. (…)

Hoje o preço do litro da gasolina em Rio Branco custa R$ 7,40 no posto do Tropical, por exemplo.

Ou seja, os preços estabilizaram nesses dois últimos anos do governo Lula, e não subiram praticamente.

Compare..,,,em 2021…governo Bolsonaro..eu no posto Tropical, em promoção, custava mais de R$ 6….preço real custava R$ 6,399(R$ 6,40)



Hoje em Rio Branco, R$ 7,40

Pergunta de hoje do ac(abaixo), que o site mais rico e visto do Acre não questionou no governo Bolsonaro, quando o litro já era esse preço(mais de R$ 7) e nos municípios alcançou R$ 11.

Brasil de Fato(BDF) em 2021….tirando onda do preço do litro da gasolina no Acre, a R$ 11.

Correio Braziliense, jornal da capital Brasília, de 11 de Março de 2022, noticia litro da gasolina no Acre a R$ 11.

Claro que o preço da gasolina segue caro, mas muito mais em conta que no desgoverno passado…imagina se o Lula cumpre a promessa de campanha de reestatizar a BR-Distribuidora(da Petrobras), que foi vendida criminosamente no governo Bolsonaro a preço de banana.

J R Braña B.

