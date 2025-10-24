Microcrédito em Sena vai seguir pelas próximas semanas, informa o prefeito Gehlen.

Público-alvo: Inscritos no CadÚnico (incluindo beneficiários do Bolsa Família), microempreendedores e pequenos negócios.

O microcrédito do governo federal é um conjunto de programas e linhas de crédito cujo objetivo é oferecer empréstimos de baixo valor a microempreendedores de baixa renda.

Vídeo – comunicado

