EBC – Há exatos 50 anos, o jornalista Vladimir Herzog, o Vlado, apresentava-se voluntariamente no Departamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), órgão de repressão da ditadura militar subordinado ao Exército, onde foi preso sem ordem judicial.

Horas depois, após ser interrogado sob tortura, foi morto pelo Estado brasileiro, em 25 de outubro de 1975.

O assassinato do então diretor de Jornalismo da TV Cultura foi um marco que gerou grande mobilização contra a repressão e também de luta pela democracia.

(…)

Depoimento do escritor Fernando Moraes…

(…)

Quem lê oestadoacre todo dia sabe o valor da informação que ajuda compreender a realidade em que vivemos…. Com R$ 6 ao mês você fortalece nosso trabalho…. Qualquer pessoa pode contribuir…Pix abaixo…