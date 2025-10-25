Esta semana, o titular da FEM (Fundação Elias Mansour), responsável pelas ações de cultura do Estado no Acre, Minoru Kimpara, foi a Sena e anunciou que a sua fundação deve investir R$ 600 mil para recuperar as ruínas do antigo museu da cidade (antigo jardim escolar que fica dentro do terreno do prédio do Santa Juliana, em escombros também).

Faltou combinar com a Diocese, a proprietária da área e que já pôs à venda o terreno…..

Aliás, conversou sobre o negócio com a prefeitura, mas as tratativas não avançaram.

Comecei tirar a prova dos nove desse assunto faz dois dias.

Primeiro quis saber da Diocese se tinha conhecimento da intenção do governo (via FEM) de reformar os esqueletos do prédio do antigo museu.

— Não estamos sabendo de nada — me disse um alto dirigente da Diocese em Rio Branco.

Como os navegantes de oestadoacre sabem, esse patrimônio (área do Santa Juliana, em Sena) está à venda há pelo menos dois meses.

Inclusive, uma segunda avaliação do imóvel foi feita a pedido da própria Diocese porque a primeira apresentou inconsistência entre valores e tamanho da área.

Fui atrás do secretário Minoru, porque estranhei um vídeo enviado a mim em que ele anunciava a reforma no prédio do antigo museu e até os valores já pré-estabelecidos em orçamento.

Demorou para o secretário me atender, mas atendeu, não sem a ajuda do meu amigo, e secretário também, Luiz Calixto.

Minoru:

— Esse prédio foi cedido pela Igreja ao governo. E o governador Gladson me pediu que visse nos municípios os prédios em estado ruim para que fosse feita uma revitalização.

De que tipo de reforma essa em Sena?

— Estrutural e conceitual. Na primeira semana de novembro queremos começar as obras. Já pedimos um levantamento de todo o acervo histórico do antigo museu. Trabalharemos com duas frentes… a estrutura e a do conceito.

A Diocese pôs à venda aquela área, secretário… o senhor sabia?

— Não tinha conhecimento dessa informação, agradeço por me informar. O que sei é que o prédio do Museu foi cedido, há um termo de cessão, de parceria com o governo… mas, de qualquer forma, a Diocese pode reverter a cessão. Inclusive sem que precise o governo entregar o prédio reformado… porque, quando pegamos o prédio, ele estava reformado.

Foi reformado no governo Jorge Viana e, à época, atendendo a pedido dele, ajudei a indicar pessoas históricas de Sena a receberem homenagens na reinauguração do museu…. O que o senhor pretende fazer agora de posse dessas informações?

— Vou procurar um contato com a Diocese.

O governo poderia ver outro local e construir o museu de Sena…

— Sim. Com certeza. Sena merece.

Obrigado, Minouru.

Bem… aí estão os fatos como eles são.

O governo do Acre, que tem a cessão do prédio, segundo Minoru, não sabia do interesse da Diocese em vender aquele patrimônio em Sena, nem a Igreja da intenção do GdA em reformar um museu em estado de restos.

Ainda acho, sinceramente, que ali naquele local deve ser construída a Cidade Administrativa de Sena.

Repensa aí, prefeito Gehlen!



