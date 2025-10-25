Do Sen Petecão:

— Liberei R$ 4,1 milhões para reforçar a saúde em sete municípios do Acre! Foram contemplados os municípios de Assis Brasil (R$ 400 mil), Epitaciolândia (R$ 600 mil), Jordão (R$ 400 mil), Manoel Urbano (R$ 350 mil), Marechal Thaumaturgo (R$ 600 mil), Sena Madureira (R$ 1 milhão) e Xapuri (R$ 800 mil).

— Esses recursos garantem o funcionamento das UBS, principalmente nas regiões mais isoladas, onde o atendimento depende de barco, avião ou estradas difíceis.

— Tenho visitado cidades, conversado com prefeitos e profissionais de saúde, e cada centavo tem um destino certo: cuidar das pessoas. Em 2025, já destinei quase R$ 80 milhões para melhorar a saúde no nosso estado, incluindo hospitais, ambulâncias, equipamentos e programas especiais, como atendimento para pessoas com autismo. Saúde é prioridade absoluta.

