Do Página 12

El Presidente parafraseó a Trump y dijo que votaron al oficialismo para “hacer grande a Argentina otra vez”. Desde el escenario, le dio un fuerte respaldo a los miembros del gabinete. (…)

(No discurso até as frases de efeito são cópias das pronunciadas por Donaldo Trump:)

Luego, copiando la frase de Donald Trump, agregó: “Tenemos que trabajar con todas las fuerzas con las que podemos para llegar a acuerdos que hagan grande a la Argentina otra vez”.

(…)

Grifo meu: tempos continuarão complicados para a classe trabalhadora da Argentina…os ataques agora serão nas leis trabalhistas(laboral) nos direito à jubilación(aposentadoria)…a tributária(impositiva) é uma incógnita.

Em tempo: Javier e um resultado bom para oferecer a Donaldo, seu chefe



J R Braña B.

(…)

