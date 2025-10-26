Sobre o Brasil em O Globo:

A cantora também falou sobre o cenário político atual do Brasil:

— O Brasil é uma democracia jovem. O apoio ao Bolsonaro, as tentativas de substituição da nossa bandeira pela dos Estados Unidos — eu não vejo isso como um movimento de direita, e sim de ignorância.

(…)

Grifo meu: verdade…muita ignorância, Fafá…muita!.



J R Braña B.

(…)

