Programa Refis 2025 oferece até 90% de desconto em juros e multas e parcelamento em até 60 meses aos contribuintes

Da PMRB – Em função da transferência do feriado do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, para o dia 31, o contribuinte tem até o dia 30 para procurar um dos pontos de atendimento da Prefeitura de Rio Branco e negociar débitos junto ao fisco municipal por meio do REFIS 2025.

O Programa de Refinanciamento foi lançado em abril com o objetivo de oferecer aos contribuintes a oportunidade de regularizar suas dívidas com o município, garantindo benefícios como descontos de até 90% em juros e multas, além da possibilidade de parcelamento em até 60 meses.

(…)

O “REFIS 2025” visa proporcionar aos contribuintes uma oportunidade para regularizar seus débitos fiscais com o município de Rio Branco, oferecendo condições facilitadas para o pagamento de tributos em atraso, entre os principais benefícios estão:

• Descontos nos encargos moratórios (juros e multa), nas multas decorrentes de descumprimento de obrigação tributária acessória e nas multas punitivas;

• Redução do valor mínimo de entrada para 3% do total do débito;

• Maior prazo para o parcelamento das dívidas, em quantidade de parcelas disponíveis.

A estimativa da Prefeitura de Rio Branco é que hoje a inadimplência ultrapasse os R$ 200 milhões. Com o REFIS, espera-se que parte significativa desse montante seja renegociado e volte aos cofres públicos, permitindo investimentos em áreas essenciais como saúde, limpeza urbana e infraestrutura

(…)

Filme – memória – 50 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, o Vlado, pela ditadura, em 1975.

Assista…