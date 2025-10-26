Do Página 12(Buenos Aires):

El Presidente celebró su triunfo en las elecciones legislativas y agradeció a todo el elenco de su Gobierno. Admitió la influencia de Donald Trump en la campaña al destacar que “nunca Estados Unidos brindó un apoyo de semejante calibre”.

Resultado: as quatro principais forças destas eleições parlamentárias

(…)

Grifo meu: Argentina de mãos atadas e de joelhos ao FMI….a velha receita que só piora a vida de sua população…É o neoliberalismo com seu matiz fascista-extremista real….No Brasil é o neoliberalismo, hoje, de tempero social-progressista…que também não resolve…; por isso, é preciso mudar o modelo.

Grifo meu 2: só para constar…tentativa de golpe na Argentina por político, militar ou o que valha é prisão perpétua….



J R Braña B.

(…)

Quem lê oestadoacre todo dia sabe o valor da informação que ajuda compreender a realidade em que vivemos…. Com R$ 6 ao mês você fortalece nosso trabalho…. Qualquer pessoa pode contribuir…Pix abaixo…