Em 10 dias se encontrou com o Papa e Presidente dos EUA…..Uma águia na política, o presidente Lula

J R Braña B.

Trump quis saber quantos anos Lula ficou preso e mostrou admiração por sua volta por cima

De O Globo – O presidente Donald Trump chegou “preparado” para a reunião com Lula. Essa foi a impressão de pessoas próximas ao presidente brasileiro. Durante a conversa que os dois tiveram neste domingo, ele fez perguntas, quis saber quantos anos Lula tinha ficado preso, e demonstrou curiosidade sobre a trajetória do brasileiro, de líder sindical a “político perseguido”

Segundo o chanceler Mauro Vieira, que estava no encontro, Trump demonstrou admiração pela volta por cima de Lula, da cadeia à vitória nas urnas que o fez novamente presidente do Brasil.

— O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política do presidente Lula, já tendo sido duas vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e se recuperado e voltado, provado sua inocência para voltar a se apresentar e conquistar seu terceiro mandato à Presidência da República — contou Vieira.

Antes do encontro, havia uma certa apreensão na comitiva brasileira sobre possíveis desconfortos causados pela personalidade imprevisível de Trump. Uma combinação de personalidades e histórias tão diferentes, um formado na luta sindical, o outro como magnata imobiliário, adicionava uma dose extra de incerteza. Mas, segundo fontes do Planalto, tudo correu melhor do que o esperado: o presidente americano foi respeitoso com Lula e demonstrou desejo de chegar a um acordo. Quem mais falou foi Lula, segundo as fontes, enquanto na maior parte do tempo Trump apenas ouviu, sem contra-argumentar. A reunião começou com Lula apresentando dados econômicos para convencer Trump de que não há justificativa para o tarifaço, uma vez que os Estados Unidos têm superávit acumulado de US$ 410 bilhões na relação comercial com o Brasil nos últimos 15 anos.

O presidente brasileiro entregou um documento em inglês a Trump, com essa e outras informações, e disse esperar que a sobretaxa de 50% imposta pelo governo americano às exportações brasileiras seja suspensa enquanto os países negociam.

No lado da política doméstica do Brasil, que foi um dos motivadores iniciais de Trump para o tarifaço, Lula argumentou que o julgamento de Jair Bolsonaro foi respaldado na Constituição e que havia provas robustas contra o ex-presidente.

Foi por considerar o processo contra Bolsonaro injusto que Trump ordenou a aplicação de sanções contra autoridades brasileiras, como o juiz do Supremo Alexandre de Moraes. Segundo o chanceler Mauro Vieira, Trump foi "muito simpático e ouviu tudo com muita atenção". (O Globo) (…) Via ICL – Os dois presidentes também acertaram visitas mútuas: Lula deve ir aos Estados Unidos, e Trump deve visitar o Brasil, em datas que ainda serão definidas. Na coletiva que antecedeu o encontro, Trump foi questionado sobre a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. O republicano respondeu que "sempre gostou" do ex-presidente brasileiro e que ficou "muito triste" com a sentença. "Eu sempre gostei dele. Fiquei mal com o que aconteceu. Sempre achei que era um cara honesto, mas ele passou por muita coisa", afirmou Trump. Quando insistiram se o tema seria tratado com Lula, o americano respondeu, em tom ríspido: "Não é da sua conta." Grifo meu: Donaldo sendo Donaldo…vencem politicamente os dois…Lula e o presidente dos EUA…mas comércio é comércio e muito diferente da política…mas a política é o balizador de tudo….sem a política a civilização naufraga. J R Braña B.