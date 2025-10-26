Coluna de Pe. Massimo…
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da direção da Maternidade Bárbara Heliodora, informa que o...
Programa Refis 2025 oferece até 90% de desconto em juros e multas e parcelamento em até 60 meses aos contribuintes...
Esta semana, o titular da FEM (Fundação Elias Mansour), responsável pelas ações de cultura do Estado no Acre, Minoru Kimpara,...
Do Sen Petecão: — Liberei R$ 4,1 milhões para reforçar a saúde em sete municípios do Acre! Foram contemplados os...
EBC - O acidente vascular cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, figura atualmente como uma das principais causas de morte...
