“Ouvi sem querer minhas amigas falando da minha vida. Estava grávida e me perguntei se minha dedicação à justiça social e ao meio ambiente era uma fuga da família.”
A dúvida se desfez ao ler Erich Fromm: “O amor por uma pessoa que não é acompanhado de um profundo amor pela humanidade pode ser tudo menos amor.”
“Entendi ali que não há amor verdadeiro pela família sem cuidar do mundo que a envolve.”
Veja.
O relato é parte da entrevista da Maria Fortuna, disponível no canal do O Globo no YouTube.
