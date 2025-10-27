De Lauro Jardim, em O Globo.

Paulinho da Força (Solidariedade-SP) acionou o STF nesta semana para pedir direito de resposta ao senador bolsonarista Márcio Bittar (PL-AC), que divulgou um vídeo na sua conta do Instagram dizendo que o deputado federal tinha relação com o “roubo do INSS”.

Diz a petição dos advogados do deputado Paulinho da Força:

“A tentativa de relacionar o Requerente a tais fatos configura afronta à verdade e ataque à honra, constituindo uso indevido da liberdade de expressão com caráter calunioso, difamatório e potencial lesivo grave à imagem pública de um parlamentar no exercício de mandato”.

Na ação, Paulinho pede que Márcio Bittar veicule uma resposta admitindo que sua declaração não foi verdadeira e que prove sua alegação. (…) Grifo meu: Paulinho, lembra do orçamento secreto, que o senador bolsonarista eleito pelo Acre (mesmo sem morar aqui) foi o relator na época de Bolsonaro??…Pois é, deputado… Aliás, alguém já lembrou ao ministro Flávio Dino sobre o orçamento secreto e o ex-relator?…Cadê os petistas do Acre, que querem voto em 2026, e ainda não foram bater à porta de Flávio Dino, do STF…? Grifo meu 2: entre o governador GladsonC(candidato ao senado) e esse senador bolsonarista eleito pelo Acre(candidato à reeleição ao senado) não tenho dúvida de quem é o mais prejudicial aos interesses republicanos do nosso Estado e do Brasil. Grifo meu 3: o senador bolsonarista eleito pelo Acre sempre foi do sistema, inclusive quando foi relator dessa excrescência chamada orçamento secreto…mas enche a boca dizendo que o parlamentar paulista representa o sistema…ele acha que todo mundo é otário e pode ser conduzido como rebanho.

J R Braña B.