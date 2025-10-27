Vivi a experiência e vou contar.

Comprei três produtos no Mercado Livre dias atrás.

Dois vieram corretos e o outro, uma mangueira de porta de geladeira Brastemp, era incompatível.

(Só pobre compra mangueira de geladeira, né?)

Mesmo eu enviando a foto dos códigos da peça, ainda assim veio errado.

Após eu informar que o modelo recebido não era o pedido, me veio a resposta:

— Não temos esse modelo.

Ora, então por que não disseram antes de fechar o pedido?

Vamos em frente.

Cumpri todos os procedimentos de devolução do produto ditado pelo Mercado Livre.

Na última parte, perguntei:

— Como será a devolução?

— Você vai aos Correios e faz a entrega/devolução.

Você não leu errado… vá aos Correios.!

Quando surge o pepino, quem vai resolver são os Correios, a mais antiga estatal do nosso país, junto ao Banco do Brasil.

Fui aos Correios aqui em Rio Branco…

Atendimento top.

Fiz a devolução para que o Mercado Livre credite o valor descontado no meu cartão.

Ou seja, os Correios continuam fazendo o principal serviço de entrega de encomendas/produtos no Brasil…e resolvendo problemas…

…Em todos os mais de 5 mil e tantos municípios do país, onde as empresas privadas não querem ir.

Mas o filé fica com elas, as empresas privadas (Mercado Livre, as estadunidenses FedEx e a outra que não lembro o nome agora… lembrei! A UPS, outra gigante privada norte-americana atuando aqui no nicho que dá lucro e tomando espaço estratégico do nosso Correios, com a concordância dos que mandam no Brasil já há muito tempo).

Percebe o absurdo?

A empresa privada me vende um produto, entrega o produto errado e, na hora de devolver, manda eu procurar quem?

Uma empresa estatal para resolver o problema.

Então, não ao sucateamento dessa empresa fantástica que são os Correios do Brasil.

Em tempo: defender os Correios é defender a Soberania do Brasil…Correios estatal é segurança nacional!



J R Braña B.

(…)

