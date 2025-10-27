PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), realizou na manhã desta segunda-feira (27) uma palestra com a equipe do Hospital de Amor. O evento aconteceu no auditório da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e reuniu servidores da Emurb e da Secretaria de Cuidados com a Cidade.

A iniciativa faz parte das comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público e da campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama. A palestra foi ministrada pela psicóloga Lidiane Costa, que destacou a importância do autocuidado e do cuidado integral com a saúde.

“É necessário que haja conscientização sobre a importância do autocuidado e do cuidado integral. A correria da vida moderna faz com que esqueçamos pequenas atitudes que podem ser fundamentais para garantir a vida e a saúde. O autoexame, tanto para mulheres, quanto para homens, é essencial para detectar nódulos na mama. A identificação precoce é determinante para a eficácia do diagnóstico e o sucesso do tratamento”, explicou a especialista.

Várias colaboradoras da gestão participaram do encontro. Ana Maria, servidora da Emurb, destacou a relevância da ação.

“Estou muito feliz e grata a Deus por trabalhar nesta gestão. Hoje me sinto valorizada. A Prefeitura tem sempre disponibilizado atendimentos de saúde, palestras e outras ações que melhoram a relação entre os colaboradores”, afirmou.

Para Lane Cirino, chefe do Departamento de Saúde da Emurb, a ação reforça o compromisso da gestão com o bem-estar dos servidores.

“Quero agradecer ao prefeito Tião Bocalom pela oportunidade de participarmos deste momento tão importante para a vida de todas nós, mulheres. Essa gestão tem garantido, além do desenvolvimento do município, a dignidade e o bem-estar dos servidores públicos municipais”, ressaltou.

O diretor-presidente interino da Emurb, Elias Martins, destacou que a valorização dos servidores passa também pelo cuidado com a saúde física e emocional de cada um.

“A Emurb é feita por pessoas dedicadas, que todos os dias contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Por isso, é fundamental que a gestão promova momentos como este, que fortalecem o vínculo entre os servidores e incentivam o cuidado com a vida. A prevenção é o melhor caminho, e ações como esta reforçam o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com a saúde e o bem-estar de todos”, afirmou Elias Martins.

(PMRB)