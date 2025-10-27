G1 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (27) que a reunião com Lula foi “muito boa” e voltou a elogiar o presidente brasileiro. Lula, por sua vez, afirmou esperar que um acordo comercial entre Brasil e EUA deve ser finalizado nas próximas semanas.
Trump chamou Lula de “muito vigoroso e impressionante” e desejou os parabéns a ele por seu aniversário de 80 anos nesta segunda.
O presidente dos Estados Unidos também lembrou do aniversário de Lula, que faz 80 anos nesta segunda-feira.
— Tivemos uma ótima reunião e feliz aniversário
