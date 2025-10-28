Reuters – A Amazon iniciou o maior corte de sua história: 30 mil demissões, cerca de 10% da força de trabalho, afetando áreas como RH e operações.

Segundo o CEO Andy Jassy, a medida busca simplificar a gestão e aumentar a eficiência, com foco na expansão do uso de Inteligência Artificial.

O movimento reflete a nova fase do mercado: profissionais e empresas precisam aprender a dominar a IA para seguir relevantes.

(…)

Grifo meu: desafio para a humanidade compatibilizar IA e empregos daqui para frente …no modelo em vigor impossível compatibilizar…a crise no sistema capitalista vai aprofundar…



J R Braña B.



