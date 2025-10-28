O Mercado Livre privado e os Correios estatal…o problema e a solução
Vivi a experiência e vou contar. Comprei três produtos no Mercado Livre dias atrás. Dois vieram corretos e o outro,...
Reuters – A Amazon iniciou o maior corte de sua história: 30 mil demissões, cerca de 10% da força de trabalho, afetando áreas como RH e operações.
Segundo o CEO Andy Jassy, a medida busca simplificar a gestão e aumentar a eficiência, com foco na expansão do uso de Inteligência Artificial.
O movimento reflete a nova fase do mercado: profissionais e empresas precisam aprender a dominar a IA para seguir relevantes.
(…)
Grifo meu: desafio para a humanidade compatibilizar IA e empregos daqui para frente …no modelo em vigor impossível compatibilizar…a crise no sistema capitalista vai aprofundar…
J R Braña B.
