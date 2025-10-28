1 – Hospital de Sena….
2 – Café nas escolas municipais
3 – Alô, Energisa!
Em tempo: para ver a sessão na íntegra, aqui
(…)
R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com
Pix abaixo.
1 – Hospital de Sena….
2 – Café nas escolas municipais
3 – Alô, Energisa!
Em tempo: para ver a sessão na íntegra, aqui
(…)
R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com
Pix abaixo.
Terça-feira, 28 de Outubro de 2025 - D.O - º 14.137 Portaria SEAD Nº 1083, DE 24 DE outubro DE...
Por Carolina Torres O GdA realiza nesta quinta-feira (30), no auditório do Hotel Nobile Suítes, em Rio Branco, a palestra...
Vivi a experiência e vou contar. Comprei três produtos no Mercado Livre dias atrás. Dois vieram corretos e o outro,...
PMRB - A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador da Empresa Municipal...
“Ouvi sem querer minhas amigas falando da minha vida. Estava grávida e me perguntei se minha dedicação à justiça social...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.