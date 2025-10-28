Por Carolina Torres

O GdA realiza nesta quinta-feira (30), no auditório do Hotel Nobile Suítes, em Rio Branco, a palestra “Jornalismo e diversidade em direitos humanos: letramento para comunicadores acreanos”. A iniciativa é promovida pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e de Comunicação (Secom), com apoio do Ministério Público Federal no Acre (MPF/AC).

A convidada será Luanda Pires, advogada, professora e especialista em direito antidiscriminatório, reconhecida por sua atuação em ações contra discriminação e na defesa da diversidade sexual e de gênero. Ela vai tratar sobre o papel da comunicação na construção de uma sociedade mais igualitária e no enfrentamento à intolerância.

Para Germano Marino, chefe da Divisão de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTI+ da SEASDH, o momento será uma oportunidade de fortalecer a comunicação pública. “Queremos aprimorar nossas práticas e garantir que o jornalismo acreano seja um instrumento de respeito, cidadania e promoção dos direitos humanos”, disse.

A participação é gratuita, com certificação, e as inscrições permanecem abertas até o dia do evento.

____________

R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com

Pix abaixo.