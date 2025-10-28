Pelo menos há 40 anos, o formato de combate ao crime no Rio de Janeiro é o mesmo.

E, como antes, agora também nada se resolverá.

Porque a solução não passa prioritariamente pela força e pela violência.

Se isso resolvesse, o Rio já seria um Canadá, uma Dinamarca.

Quem sabe até uma Suécia.

E não é.

Sem emprego e vida digna para milhões, nem toda a violência do Estado surtirá efeito positivo e duradouro.

As últimas quatro décadas já provaram isso.

O crime organizado é parte do poder no Rio – todo mundo sabe disso – mas as medidas são as mesmas de sempre: violência por um ou dois dias pela polícia e pronto.

Amanhã tudo volta ao normal.

Até a próxima operação para bater um novo recorde de mortes.

J R Braña B

