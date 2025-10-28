Foto dos dois presidentes bateu recorde de curtidas nas redes…superou inclusive o número de curtidas do post onde o presidente Lula aparece de sunga ao lado de Janja, informa a Quaest.

Na Folha – A fotografia do presidente Lula (PT) com seu homólogo norte-americano, Donald Trump, teve recorde de visualização e engajamento nas redes sociais do petista, segundo levantamento da Quaest.

Foram 72 milhões de visualizações, 778 mil menções, 22 milhões de curtidas e 7,5 milhões de compartilhamentos no Instagram, X, Tik-Tok e Facebook, de acordo com a consultoria. (…)

A outra foto viral do presidente aqui abaixo:

(…)

R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com

Pix abaixo.