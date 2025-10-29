Por Agnes Cavalcante

Sesacre- O GdA confirmou nesta quarta-feira (29) a transferência do bebê Calebe de Souza, de apenas quatro meses, para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, em São Paulo — referência nacional em cardiologia pediátrica. A ação foi articulada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) com autorização excepcional da unidade paulista.

A mãe, Leivia de Souza: “Foram dias de luta, mas o apoio do governo e da equipe médica fez a diferença. Tenho fé que meu filho vai ficar bem.”

Segundo a pediatra intensivista Elizabeth Souza, Calebe foi diagnosticado com tetralogia de Fallot, uma cardiopatia complexa, mas com bom prognóstico após cirurgia corretiva. O bebê estava internado no Hospital da Criança, em Rio Branco, onde recebeu acompanhamento contínuo até estabilizar o quadro para o transporte especializado.

A transferência representa um esforço conjunto entre o governo acreano e o hospital paulista, garantindo ao pequeno paciente o tratamento necessário para recuperar a saúde.

