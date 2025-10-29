Deputado Mineiro Rogério Correia(PT) e o deputado coach vendedor de cursos na internet Nikolas Ferreira(PL-MG)
(…)
Em tempo no The Intercep: Nikolas mentiu e ajudou o PCC
Deputado Mineiro Rogério Correia(PT) e o deputado coach vendedor de cursos na internet Nikolas Ferreira(PL-MG)
(…)
Em tempo no The Intercep: Nikolas mentiu e ajudou o PCC
Inacreditável... Secretário de Segurança e sua desculpa para o desligamento das câmeras corporais dos PMs. Uma carnificina na conta do...
Pelo menos há 40 anos, o formato de combate ao crime no Rio de Janeiro é o mesmo. E, como...
Foto dos dois presidentes bateu recorde de curtidas nas redes...superou inclusive o número de curtidas do post onde o presidente...
Reuters - A Amazon iniciou o maior corte de sua história: 30 mil demissões, cerca de 10% da força de...
“Ouvi sem querer minhas amigas falando da minha vida. Estava grávida e me perguntei se minha dedicação à justiça social...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.