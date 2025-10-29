Um país que ainda aplaude uma operação dessas é um país na UTI.

Dezenas de pessoas mortas sob o pretexto de melhorar a segurança pública em um Estado completamente dominado pelo crime organizado.

O Estado onde a polícia mais mata pobres e favelados no Brasil.

E não resolve nada…

Claro, porque a solução não está na polícia.

Nunca esteve.

E não esqueçamos: foi nesta cidade que se criou o bolsonarismo como filosofia política e de vida – fenômeno social que piorou o Brasil em todos os sentidos.

Essa ação no Rio mostra o fracasso completo das políticas da extrema-direita e de sua cultura de violência contra os que vivem marginalizados desde o fim da escravidão, nos morros do Rio.

Tudo isso, sob a gestão(?) de um governador desastrado e incompetente, que ocupa o cargo na cidade mais emblemática do país.

Ou mudamos o modelo econômico excludente, ou não teremos saída como nação.



J R Braña B.

(…)

