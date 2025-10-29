O governo do Acre leva a Sena Madureira, nesta quinta-feira (30), uma edição especial do programa “Desperte a liderança que existe em você”, promovido pela Secretaria de Estado de Governo (Segov).

O evento busca revelar talentos, fortalecer habilidades e inspirar novas lideranças locais – tudo isso de graça, sem inscrição, e com direito a boa dose de motivação.

A grande atração será ninguém menos que Hortência Marcari, a eterna Rainha do Basquete, que apresentará a palestra ‘Lições de uma vida: estratégias, valores e atitudes de uma campeã’.

Antes da fala da ex-jogadora, às 18h, a programação começa às 14h na Escola Dom Júlio Mattioli, com oficinas sobre comunicação, inovação e empreendedorismo – um verdadeiro treino de liderança, mas sem bola e sem juiz.

O secretário Luiz Calixto convida toda a população:

— Basta aparecer. O ambiente está preparado para acolher, inspirar e despertar o líder que existe em cada cidadão.

Resumindo: se você mora em Sena Madureira e anda precisando de um empurrãozinho para acreditar no seu potencial, este é o momento.

Afinal, até a Hortência começou dando os primeiros dribles antes de se tornar rainha – e, convenhamos, ninguém nasce liderança, mas todo mundo pode aprender a jogar o jogo.

Serviço

Evento: Desperte a Liderança que Existe em Você – Edição Sena Madureira

Data: 30 de outubro (quinta-feira)

Horário:

14h – Início das oficinas temáticas

18h – Palestra com Hortência: “Lições de uma vida: estratégias, valores e atitudes de uma campeã”

Local: Escola Dom Júlio Mattioli

Entrada: gratuita e aberta ao público

(…)

Hortência em quadra, com Luciano do Vale(Band)