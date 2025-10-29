Quarta-feira, 29 de Outubro de 2025 – D.O Nº 14.138

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

PORTARIA/PMSM/GAB/ PREF/Nº 178/2025

Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRATO N. º 105/2025. Empresa DAVILA & CAMARGO – CNPJ N.º 05.389.080/0001-35

PORTARIA/PMSM/GAB Nº 179/2025

Art. 1º – Tornar sem efeito a PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N.º 109/2025 – EMPRESA MD IMP. E EXP. EIRELI e PORTARIA N.º 174/2025, publicado no DOE/AC de 24 de outubro de 2025, Edição n.º 14.135/2025, pág. 117 e 119.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4048/2025

OBJETO prestação de serviços técnicos contábeis na área de folha de pagamento e recursos humanos, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Sena Madureira – AC

DO VALOR global anual é de R$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais).

