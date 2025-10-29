Presidente da Federação Acreana de Futebol, Adem Araújo.

Grifo meu: acho que o presidente Adem Araújo está com todo o gás…. começar pela base, fortalecendo os clubes locais com atletas bem preparados, é o caminho e deve ser a prioridade para melhorar os campeonatos no Acre e disputar com dignidade as competições regionais e nacionais…. fazer com que esses garotos cheguem a clubes grandes do Brasil será apenas uma consequência natural desse trabalho.

Grifo meu 2: Adem e os irmãos são de Sena(nasceram na Vila Castelo(hoje Manoel Urbano) e que foi distrito do principado de Sena…Seu pai(Aldeziro) costumava ficar na casa dos meus avós(materno) quando vinha em viagem a Rio Branco…um dos irmãos(em memória) morou na casa da minha avó por mais de ano.



J R Braña B.

