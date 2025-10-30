O Banco Fiscal, primeira instituição brasileira voltada à intermediação de precatórios e ativos fiscais, inaugurou na quarta-feira (29) sua agência no Acre, em evento realizado no restaurante Pão de Queijo, em Rio Branco.
O CEO do banco, Luis Wulff, participou da abertura ao lado do franqueado local, Gilliard Nobre Rocha, que destacou que a instituição chega ao estado como alternativa para empresas e contribuintes que desejam monetizar precatórios e reduzir passivos tributários.
Com a nova unidade, o Banco Fiscal chega à 15ª agência no país, expandindo sua atuação na Região Norte e oferecendo novas oportunidades de negócios e antecipação de recursos para o setor produtivo acreano.
(A informação é da D’Santi)
