GdA – Com o objetivo de reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso da população ao atendimento especializado, o programa Agora Tem Especialistas’, chega ao Acre por meio da parceria entre Ministério da Saúde(Gov Federal), Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e município de Rio Branco.

A Unidade Móvel (carreta), que está localizada no estacionamento do Centro de Convenções da Ufac, iniciou os atendimentos especializados no dia 10 deste mês. “Estaremos aqui por 20 dias úteis, localizados na Ufac, atendendo mulheres de Rio Branco e região. Este é um esforço conjunto vital para fortalecer a rede de atenção à saúde da mulher e salvar vidas por meio da prevenção”, destacou a apoiadora do programa Agora Tem Especialistas no Acre, Elisa Medeiros.

