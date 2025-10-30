O Ifac, campus Cruzeiro do Sul, iniciou a primeira turma indígena do curso técnico em Recursos Pesqueiros, criada com emenda da ex-deputada Perpétua Almeida.

Ministrado dentro da aldeia Noke Koî, o curso integra ensino técnico e saberes tradicionais, promovendo autonomia e segurança alimentar.

A aula inaugural seguiu a tradição da grande roda e reuniu lideranças indígenas, autoridades do Ifac e Perpétua. “Formaremos nossos próprios técnicos para cuidar dos peixes sem depender de mão de obra externa”, afirmou o cacique Edilson Rosa.

