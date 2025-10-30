Durante entrega oficial da rampa de acesso no microporto de Sena
O que ainda precisa:
— Rampa – ok
— Depósito ou cobertura de carga – fácil solução
— Acesso terrestre adequado direto ao centro comercial – ok
— Posto de controle e segurança – fácil solução
— Gestão local – gestão vinculada à prefeitura…fácil solução
— Sinalização, iluminação e limpeza – fácil solução
Com certeza essas e outras providências no local serão adotados nos próximos meses pela prefeitura à medida que as demandas(necessidades) forem aparecendo.
Mas veja o vídeo com o governador e o prefeito…:
J R Braña B.
(…)
