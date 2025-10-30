Durante entrega oficial da rampa de acesso no microporto de Sena

O que ainda precisa:

— Rampa – ok

— Depósito ou cobertura de carga – fácil solução

— Acesso terrestre adequado direto ao centro comercial – ok

— Posto de controle e segurança – fácil solução

— Gestão local – gestão vinculada à prefeitura…fácil solução

— Sinalização, iluminação e limpeza – fácil solução

Com certeza essas e outras providências no local serão adotados nos próximos meses pela prefeitura à medida que as demandas(necessidades) forem aparecendo.

Mas veja o vídeo com o governador e o prefeito…:



J R Braña B.

(…)

R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com

Pix abaixo.