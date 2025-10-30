Foto da capa: Tomaz Silva, Agência Brasil

BBC News Brasil

A megaoperação das Polícias Civil e Militar no Rio de Janeiro contra a facção Comando Vermelho, nos complexos do Alemão e da Penha, dominaram as conversas de Whatsapp e dividiram opiniões sobre o seu desfecho: ao menos 121 pessoas morreram e 113 foram presas, segundo números oficiais.

Um levantamento da empresa de tecnologia Palver, especializada em análises de tendências sociais, monitorou cerca de 100 mil grupos de Whatsapp e detectou dois padrões: entre as mensagens disparadas no Rio, a maioria se colocou contra a operação: 43% das mensagens eram desfavoráveis, 39% favoráveis e 18% não foram categorizadas.

(…)

Grifo meu: todo mundo sabe que o Rio é useiro e vezeiro nesse tipo de operação que nunca resultou em melhora na segurança do Estado, pelo contrário, só piora….mas é a política de exterminar pobres nas favelas…desde sempre.

J R Braña B.

(…)