São 213 mil vagas formais criadas em setembro em todo o país.

Desde janeiro de 2023, saldo é de 4,8 milhões. Dados do Novo Caged foram divulgados ontem, quinta (30), pelo Governo do Brasil…e você pode ler aqui em oestadoacre.

Acre registrou a abertura de 845 empregos com carteira assinada em setembro e chegou ao saldo de 5.665 novos postos formais no acumulado dos nove primeiros meses de 2025.

O Estado só foi superior a Amapá e Roraima.(tabela abaixo)

MUNICÍPIOS – A capital, Rio Branco, foi o município acreano com melhor saldo em setembro, com 522 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 78,8 mil empregos formais.

Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado no mês aparecem Capixaba (80), Senador Guiomard (58) e Cruzeiro do Sul (51).

Sena, que em agosto obteve o melhor desempenho, até mais que Rio Branco, não aparece nos dados do Caged em setembro.

Outro mito que o Agro gera muito emprego é desfeito… O Norte gerou mais emprego que o Centro-Oeste, região do Agro….e o Nordeste ficou apenas 10 mil empregos menos que o Sudeste.(tabela abaixo)

REGIÕES – A Região Sudeste foi a que mais abriu vagas em setembro, com 80.639 novos postos formais. Em seguida aparecem Nordeste (72.347), Sul (27.302), Norte (18.151) e Centro-Oeste (14.569).

