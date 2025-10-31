Da Agência de Notícias do IBGE

A taxa de desemprego do trimestre móvel encerrado em setembro de 2025 caiu para 5,6%, repetindo a menor taxa da série histórica que teve início em 2012. Frente ao trimestre móvel de abril a junho (5,8%), a taxa recuou 0,2 ponto percentual (p.p.). Comparada ao trimestre encerrado em setembro de 2024 (6,4%), o indicador caiu 0,8 p.p. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada hoje (31) pelo IBGE.

Resumo dos dados do IBGE:

Desemprego e Ocupação

Taxa de desemprego: 5,6% (menor para o período desde 2012).

Queda: -0,2 p.p. em relação ao trimestre anterior (5,8%) e -0,8 p.p. frente a 2024 (6,4%).

População desocupada: 6 milhões (menor da série histórica).

Recuo de 3,3% no trimestre (-209 mil pessoas).

Queda de 11,8% no ano (-809 mil pessoas).

População ocupada: 102,4 milhões.

Estável no trimestre, +1,4% no ano (+1,4 milhão).

Maior patamar já registrado.

Emprego formal

Empregados com carteira assinada (setor privado): 39,2 milhões (recorde).

Estável no trimestre, +2,7% no ano (+1 milhão).

Emprego público: 12,8 milhões.

Estável no trimestre, +2,4% no ano (+299 mil).

Caged

Dados do Novo Caged confirmam tendência positiva:

1,7 milhão de novos empregos formais entre janeiro e setembro de 2025.

Estoque total: 48,9 milhões de vínculos ativos (recorde).

Desalentados

Total: 2,6 milhões de pessoas (menor número desde 2015).

Queda: -14,1% (-434 mil pessoas) em relação ao ano anterior.

(…)

(…)

R$ 6 por mês fortalecem oestadoacre.com

Pix abaixo.